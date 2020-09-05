محافظ الفيوم يعلن تقدم 85% من المخالفين بطلبات تصالح

كشف الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن نسبة المتقدمين للتصالح فى ملف مخالفات البناء بلغت حتى اليوم 85%، مشيراً إلى أن هذا الرقم مبشر جداً ويؤكد أننا سوف ننهى جميع المخالفات بالتصالح قبل نهاية الجارى، وتابع: "إجمالى عدد المخالفات فى المحافظة بلغ 30 ألف مخالفة".
وأضاف "الأنصار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر قناة "ten"، أن المستفيد الأول من قانون التصالح فى مخالفات البناء هو المواطن وليس الدولة، وتابع: "التقنين هو الحل الأفضل لمخالفات البناء ويجب على المواطنين الإقبال على القانون والتصالح مع الدولة.. الاختيار الوحيد بعد 30 سبتمبر هو الإزالة فقط".
ولفت محافظ الفيوم، إلى أن اللجان الهندسية تعمل الآن على فحص ملفات التصالح من أجل البت فيها.
محافظ الفيوم يعلن تقدم 85% من المخالفين بطلبات تصالحالسبت، 05 سبتمبر 2020 08:12 م
محافظ الفيوم
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كشف الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن نسبة المتقدمين للتصالح فى ملف مخالفات البناء بلغت حتى اليوم 85%، مشيراً إلى أن هذا الرقم مبشر جداً ويؤكد أننا سوف ننهى جميع المخالفات بالتصالح قبل نهاية الجارى، وتابع: "إجمالى عدد المخالفات فى المحافظة بلغ 30 ألف مخالفة".
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