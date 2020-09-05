محافظ الشرقية يكشف كيفية تقليل أسعار التصالح بمخالفات البناء حال التقدم بتظلم

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن "التعديات على أراضى الدولة ليس مسئولية المواطن فقط، بل نتحمل نحن أيضًا المسئولية أننا تركنا هذه التعديات لسنوات"، موضحًا أن هذا ليس معناه الاستمرار فى التعديات، ولكن لابد أن يتم مواجهة هذه التعديات بحسم.



وأضاف محافظ الشرقية، في تصريحات لبرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن على المواطن أن يساعد الدولة فى وقف العشوائيات والارتفاعات والتعديات، لأن هذا الأمر لابد أن ينتهى، موضحًا أنه لابد من صرامة للحد من هذه المخالفات.



ولفت محافظ الشرقية إلى أن هناك لجانا مشكلة بها خبراء ومهندسين ونقابة المهندسين واستشاريين يضعون الأسعار وليس المحافظة، وبناء على تقييم الخبراء والمهندسين يتم تحديد قيمة التصالح وليس المحافظة هي من تحدد سعر التصالح، لافتا إلى أنه ليس هناك مانع أن يقدم المواطن تظلما على سعر التصالح، وليس هناك مانع من تقليل الأسعار الخاصة بالتصالح حال تقدم المواطن بتظلم.