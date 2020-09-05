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محافظ الشرقية : منظومة المتغيرات المكانية سترصد أى متغيرات بنائية أو مخالفات

السبت، 05 سبتمبر 2020 01:48 م
محافظ الشرقية : منظومة المتغيرات المكانية سترصد أى متغيرات بنائية أو مخالفات جانب من الاجتماع
الشرقية - إيمان مهنى

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عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجتماعاً لمناقشة آليات تطبيق منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل عمل إدارات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية لرصد مخالفات البناء العشوائى والتعامل الفورى معها.

حضر الإجتماع الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ و سعد الفرماوى السكرتير العام والمهندسه شيماء صلاح عبد المنعم نائب مدير وحدة المتغيرات المكانية والعقيد أحمد رمزى مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس محمد أحمد صباح ممثل الشركة المنفذه لمنظومة المتغيرات المكانية.

إستهل المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أن منظومة المتغيرات المكانية ستقوم برصد أى متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأى صورة من أشكال صور التعدى وبشكل دقيق، وذلك على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة ، مما يساعدنا كجهاز تنفيذى على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية لإزالتها فى المهد ومنع عودتها مرة أخرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال الإجتماع تم مناقشة الإحتياجات اللازمة لتفعيل منظومة المتغيرات المكانية لتعمل بالشكل الأمثل حيث تم الإتفاق على تزويدها بكافة الأجهزة الذكية والحديثة والفنيين لتفعيل آلية الربط بين المحافظة والأحياء التابعة لها.

وانتهى الإجتماع إلى التأكيد على وجوب تفعيل آلية للربط بين مركز المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية، وجوب تفعيل آلية للربط بين المحافظة والمراكز والمدن والأحياء .

دعم المراكز والمدن والأحياء والمركز الرئيسى بأجهزة لوحية محمولة ( تابلت )  مدعمة بخدمة الإنترنت لضمان إستمرار دورة العمل وكذلك تدعم إستخدام الـ GPS

مراجعة الأجهزة المتوفرة بالمحافظة والمراكز والمدن والأحياء لإستكمالها أو تطويرها بالتنسيق بين الشركة المنفذه ومركز المتغيرات.

 

 


المتغيرات المكانيه

أخبار مصرية

محافظه الشرقيه

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مخالفات

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