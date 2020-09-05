اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية: مخالفات البناء دمرت البنية التحتية وأنشأنا وحدة إزالات فورية

السبت، 05 سبتمبر 2020 01:01 م
محافظ الإسكندرية: مخالفات البناء دمرت البنية التحتية وأنشأنا وحدة إزالات فورية محافظ الإسكندرية
كتب رامى محيى الدين

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية : "افتتحنا أمس 7 مساجد عوضا عن بعض الزوايا التي كانت لا تتعدى مساحتها 10 أمتار وهى مساجد مكيفة بنيت على أحدث طراز وكانت تصويرها وصلاة الجمعة بها أمس كانت أفضل رد على من يزعمون أننا نهدم المساجد".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصري مع الإعلامى هشام عاصى: إن مشروع تطوير المحور كما قلت سابقا ساهم في تحسين مزاج المواطن السكندرى، ومن 2011 وحتى 2019 كانت لدينا أعداد كبيرة من قرارات الإزالة والحكومات المتعاقبة لم تستطع ان توقف نزيف المخالفات لأن مافيا مخالفات البناء في الإسكندرية كانت قوية جدا.

وتابع: البنية التحتية في الإسكندرية تكاد تكون تدمرت تماما ولم تعد تتحمل وتم وقف تصاريح البناء في الإسكندرية عدا المشروعات الحكومية والإزالات تتم بشكل يومى، أنشأنا في المحافظة وحدة إزالات فورية ونفذنا 1285 إزالة فورية ، والإسكندرية لم تر هذا الكم الهائل من الإزالات وأى تعد على أملاك الدولة مرفوض وأى تعدى على الأرض الزراعية مرفوض وحولنا 1839 قضية إلى النيابة العسكرية وانتهى أمر المخالفات وما نتحدث عنه هو المصالحات، والقرارات الرئاسية كانت لها الأثر في وأد المخالفات.

وأكمل : ننتقل الآن إلى منظومة التحول الرقمى لنقلل تعامل المواطن مع الأحياء والإدارات الهندسية ونقلل احتكاك المواطن مع الموظفين، و30 / 9 هو آخر موعد للتصالح وستبدأ الإزالات من 1 / 10.


مخالفات البناء

المصالحات

الإسكندرية

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