اليوم السابع
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محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الحديدة والمنجنيز بقرية بنى بمركز الفتح

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:09 م
محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الحديدة والمنجنيز بقرية بنى بمركز الفتح محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الحديدة
أسيوط / ضحا صالح

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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، محطة معالجة الحديد والمنجنيز بقرية بنى مر التابعة لمركز الفتح ، لمتابعة سير العمل والوقوف على أعمال التطوير بوحدات معالجة مياه الشرب بقرى ومراكز المحافظة والنهوض بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ورافقه خلال الجولة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومسئولى المتابعة الميدانية.

حيث تفقد المحافظ أقسام المحطة واستمع إلى شرح لمراحل التشغيل وأقسام الوحدة التى تخدم قرية بنى مر وتوابعها مشددا على الانضباط فى العمل والمتابعة المستمرة لمراحل التشغيل مع الالتزام بشروط السلامة والصحى المهنية فضلا عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ أسيوط على تكثيف الجولات الميدانية لتفقد المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية والمرافق بالقرى والنجوع للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الانجاز والتأكد من سير العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فى كافة القطاعات كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بضرورة بتكثيف الجولات والزيارات الميدانية لكافة المشروعات التى يجرى تنفيذها ومتابعة سير العمل وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات والالتزام بالخطة الزمنية لنهو المشروعات.

كما تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،استكمال أعمال رصف شارع الثورة وكورنيش النيل بحي شرق أسيوط ، وذلك للوقوف على أعمال تجميل وتطوير ورصف وتسوية الشوارع وإعادة رصف وكشط المطبات بالطرق الرئيسية والفرعية وذلك في إطار النهوض بمشروعات الرصف وإنشاء شبكة طرق مناسبة تربط قرى ومراكز المحافظة لتسهيل الحركة المرورية وتقليل الحوادث المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف وصيانة الكباري تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر2030.

حيث تفقد المحافظ أعمال رصف شارع الثورة وكورنيش النيل وأمام مديرية الأمن مشددا على تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والإشتراطات الهندسية ومعايير الجودة والجداول الزمنية المقررة . رافقه خلال الجولة المهندس ايمن محروس رئيس حى شرق أسيوط والمهندس أسامة احمد محمد مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة والمهندس محمد جمال نائب مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة.

من ناحية أخرى شنت الأجهزة التنفيذية بمركز البدارى حملة مكبرة برئاسة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى ومسئولى املاك الدولة والادارة الهندسية بالمركز واستهدفت ازالة 15 حالة تعدى على اراضى زراعية وبعض مخالفات البناء منها 5 حالات مخالفات بناء لا يجوز التصالح فيها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد ترأس العديد من حملات ازالة مخالفات البناء والتعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة ومتابعته المستمرة وجولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية والوقوف على معدلات التنفيذ فى منظومة التصالح ، مجدداً مناشدته للمواطنين بإستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح حتى 15 سبتمبر 2020  والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم ، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها

 

تفقد محطة معالجة المياه ببنى مر (3)
 
 
 
تفقد محطة معالجة المياه ببنى مر (4)
 
 
تفقد محطة معالجة المياه ببنى مر (5)
تفقد محطة معالجة المياه ببنى مر (5)

 

تفقد محطة معالجة المياه ببنى مر (7)
 
 
 
تفقد محطة معالجة المياه ببنى مر (9)

 


اسيوط

مياه اسيوط

تقارير مصرية

معالجة المنجنيز

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