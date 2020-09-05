اليوم السابع
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السبت، 05 سبتمبر 2020 11:03 م
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محافظة سوهاج تعلن حالة الطوارئ بسبب حالة الطقس وتغلق الصحراوى الشرقى

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:02 م
محافظة سوهاج تعلن حالة الطوارئ بسبب حالة الطقس وتغلق الصحراوى الشرقى أمطار - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية .

وكلف محافظ سوهاج، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار، وتفعيل غُرف العمليات، وتشكيل فِرق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الأحوال الجوية، وذلك حتى انتهاء تحذيرات الجهات المعنية.

وعلى جانب آخر أكد مصدر مسؤول بمحافظة سوهاج لليوم السابع، أنه تم إغلاق الطريق الصحراوى الشرقى احترازيا بسبب سوء الأحوال الجوية وذلك عقب قيام محافظة قنا بإغلاق الطريق من جهتها، كما قامت إدارة المرور برفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى على كافة الطريق السريعة والزراعية وتم نشر العديد من الكمائن المرورية على الطرق من أجل تحذير السائقين والحد من السرعات الزائدة من أجل سلامة السائقين على الطرق في حالة وصول موجة الطقس السيء إلى المحافظة.

وأشار المصدر إلى أن مركزى البلينا ودار السلام القريبين من محافظة قنا شهدا عاصفة ترابية ضعيفة بعض الشئ وتم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بالمركزين تحسبا بمرور حالة الطقس السئ بهما نظرا لقربهما من محافظة قنا.


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