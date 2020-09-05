محافظة الفيوم تخطط لتطوير بحيرة قارون ووضعها على خريطة السياحة البيئية

الفيوم رباب الجالي

بدأ الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم فى إعادة إحياء ملف تنشيط السياحة بمحافظة الفيوم وتحقيق التوازن البيئى بالمحافظة والذى كان طرح على طاولات المحافظين السابقين وعقد من أجله عشرات الاجتماعات ولم يؤت ثماره حتى اليوم، وبدأ المحافظ فى اتخاذ خطوات جادة بدأ بعقد اجتماع مع وزيرة البيئة لبحث خطوات التعاون بينهما لإحياء الأماكن السياحية بالمحافظة والترويج لها وعقب ذلك اصطحب المحافظ مستشارة وزيرة البيئة فى جولة على المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة كما بدأ المحافظ فى متابعة فتح متحف الفيوم وباقى المناطق الأثرية لاستقبال الزائرين بعد أزمة كورونا.

وقال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم إن المحافظة تمتلك من المقومات السياحية والأثرية ما يجعلها فى مصاف المحافظات الأول فى المجالين السياحى والأثري، ويؤهلها لأن تكون من مناطق الجذب السياحى المهمة، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك الكثير من المواقع الأثرية بجانب متحف كوم أوشيم مثل منطقة أم البريجات الأثرية ومدينة ماضى وقصر قارون والدير المنحوت ووادى الحيتان وكيمان فارس وغيرها من الأماكن، فضلاً عن المحميات ممثلة فى بحيرتى قارون والريان، وجبلى المدورة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تعمل من خلال خطة تطوير شاملة لمختلف المواقع السياحية والأثرية، ومنها منطقة السواقى بميدان قارون داخل مدينة الفيوم، لافتاً إلى أنه تم من الانتهاء من إعداد دراسة شاملة لتطوير الميدان الذى يعد أحد أهم المزارات السياحية بالمحافظة، مع الاحتفاظ بالشكل الحضارى والجمالى للمنطقة.

ولفت المحافظ إلى أنه عرض تنفيذ جولة افتراضية لمتحف تغيير المناخ بوادى الحيتان لتنشيط السياحة، وكذا موقف مزارع الاستزراع السمكى على ساحل بحيرة الريان، والتنسيق بشأن تنشيط السياحة البيئية، والعمل على الانتهاء من المقر الادارى لمحمية قارون، وتمهيد الطرق المؤدية إلى محميات وادى الريان وقارون، حيث وجه المحافظ بتمهيد الطرق يوم الخميس القادم.

وأشار محافظ الفيوم إلى أهمية الترويج السياحى لمختلف المحميات بالمحافظة، والعمل على إقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الثقافية بتلك المواقع مع الحفاظ على الموقع وقيمته البيئية، لافتاً إلى أن المحافظة تستضيف سنوياً عدد من المسابقات الرياضية صديقة البيئة، مثل مسابقة الباراموتور، والتزحلق على الرمال، والاحتفال باليوم العالمى للصحراء وغيرها من الرياضات والأنشطة.

وأكد الأنصارى أنه تم التنسيق مع الوزارة لإزالة كافة التعديات بنطاق المحميات، خلال شهر سبتمبر الجاري، والإجراءات اللازمة لتراخيص "المخيمات"، لافتاً أن محميتى الريان ووادى الحيتان استقبلتا ٢٧٦ الف زائر خلال عام ٢٠١٩، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات الجهات المعنية لإعداد خريطة سياحية للمحافظة.

وكانت صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ملف المحميات الطبيعية وتطويرها يعد من أهم الملفات التى يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية بالعديد من المحميات ومنها محميات الفيوم لحماية الموارد الطبيعية بها مع تعظيم فرص الاستفادة الاجتماعية والاقتصادية وخاصة وهى تتمتع بمناطق جذب سياحى متنوعة تحتاج إلى تسليط الضوء عليها ووضعها على خريطة السياحة البيئية بمصر والعالم ومنها منطقة الشلالات والتى تعتبر من أهم مناطق الأنشطة السياحية والترفيهية بالمحمية بالإضافة إلى منطقة وادى الحيتان كأحد مواقع التراث الطبيعى العالمى، وكذلك تنوعها البيولوجى الغنى علاوة على قربها من محافظة القاهرة مما يجعلها مكان جاذب للسياحة البيئية بكافة أنواعها وأنشطتها .