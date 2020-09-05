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مجلس المنح الصينية يمنح جائزة الطالب المميز 2019 لباحث بجامعة بنها

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:18 ص
مجلس المنح الصينية يمنح جائزة الطالب المميز 2019 لباحث بجامعة بنها الباحث إبراهيم خليفة بجامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مجلس المنح الصينية منح جائزة الطالب المميز لعام 2019 للباحث إبراهيم خليفة مدرس الصناعات الغذائية بكلية الزراعة جامعة بنها.

يذكر أن "خليفة"، حصل على منحة دراسية للحصول على درجة الدكتوراة من كلية علوم وتكنولوجيا الأغذية بجامعة وسط الصين الزراعية بناء على اتفاقية تعاون مع جامعة بنها وجامعة وسط الصين وذلك في الفترة من ٢٠١٦-٢٠١٩، كما تمكن خلال فترة دراسته من نشر العديد من الأبحاث العلمية في الدوريات العلمية المصنفة بقواعد البيانات العالمية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، أن قسم جراحة العظام بكلية الطب، نظم تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وبمشاركة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، والأستاذ المتفرغ بكلية الطب، والدكتور جمال حسني رئيس جمعية جراحة العظام المصرية، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب، اللقاء الطبي الشهري لجمعية جراحة العظام المصرية عبر تطبيق زووم، والذي تناول المشاركون به بالدراسة والتحليل والمناقشة لـ ٢٠ حالة مرضية مختلفة لأمراض وجراحة العظام.

من جانبه، قال الدكتور محمد الأشهب رئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب، إن اللقاء شارك فيه بجانب أعضاء هيئة التدريس بالقسم عددا كبيرا من المختصين والأكاديميين وطلاب الدراسات العليا بجامعات مختلفة حول العالم في هذا اللقاء الطبي.

 

الباحث بزراعة بنها

الباحث بزراعة بنها

 

جائزة مجلسص المنح الصينية
جائزة مجلسص المنح الصينية

 


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باحث بجامعة بنها

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