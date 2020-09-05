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مجلة علمية تؤكد فاعلية وأمان لقاح "سبوتنيك V" الروسى لفيروس كورونا

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:25 ص
مجلة علمية تؤكد فاعلية وأمان لقاح "سبوتنيك V" الروسى لفيروس كورونا لقاح سبوتنيك الروسى يؤكد امانه وفعاليته فى الحماية من كورونا
كتبت أمل علام

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أكدت مجلة لانسيت العلمية، بأن لقاح فيروس كورونا COVID-19 الروسى آمن وفعال، فى الحماية من فيروس كورونا، حيث تم نشر نتائج المرحلتين الأوليين من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" Sputnik V الروسى فى المجلة العلمية العالميةThe Lancet .

من جانبه قال الدكتور ألكسندر جينتسبيرج، مدير مركز Gamaleya، والذى قام بتطوير اللقاح، إن هذا يعنى أن المجلة تدرك أن المستحضر فعال وآمن لجميع الناس، مؤكدا أن نشر نتائج المرحلتين الأوليين من التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا COVID-19 فى مجلة لانسيت المرموقة، يؤكد أن المستحضر الروسى يتوافق مع جميع المعايير العالمية، والأهم من ذلك، أنه آمن من أجل الصحة العامة، والفعالية، أي أنه بعد إعطاء الجرعة يطور الجسم أجسامًا مضادة.

وأكدت وكالة تاس الروسية أنه فى 11 أغسطس، أصبحت روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحًا ضد فيروس كورونا التاجي، والذى أطلق عليه اسم " سبوتنيك V" والذى طوره مركز Gamaleya، واجتاز التجارب السريرية في يونيو، ويوليو، في 15 أغسطس، أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق إنتاج اللقاح، تم إجراء التجارب السريرية للقاح بعد التسجيل في موسكو، بمشاركة مخطط لها من 40 ألف متطوع.

وقالت وكالة تاس الروسية، بشكل عام، تبين أن تركيبات اللقاح متساوية في الفعالية تقريبًا، ما تسبب فى قيام جميع المتطوعين بتطوير أجسام مضادة لفيروس كورونا، حيث قدم العلماء الروس النتائج الأولية للمرحلتين الأوليين من التجارب السريرية لشكلين مختلفين من لقاح سبوتنيك لفيروس كورونا Sputnik V على 76 متطوعًا، ما أكد أن كلا الشكلين من اللقاح آمنان للبشر، ويحفزان جهاز المناعة لديهم لتطوير الأجسام المضادة لفيروس كورونا وتم نشر نتائج الدراسة في مجلة لانسيت.

وأضافت أنه هذه البيانات مجتمعة تُظهر أن اللقاح آمن وجيد التحمل، ولا يسبب مضاعفات خطيرة لدى المتطوعين البالغين الأصحاء، حيث وجد أن اللقاح يحفز استجابات مناعية قوية، وكتب الباحثون أن 100% من المتطوعين البالغين الأصحاء، كونوا أجساما مضادة أعلى من تلك الموجودة فى بلازما النقاهة.

وأضافت الوكالة يتكون اللقاح الروسي من مكونين يعتمدان على سلالتين مختلفتين من الفيروسات الغدية، كما أظهرت الملاحظات، أن اللقاح أظهر عددًا من الآثار الجانبية الخفيفة، مثل الألم فى موقع الحقن، أو ارتفاع درجة حرارة الجسم، لكن على مدار 42 يومًا من التجارب، لم يسجل الباحثون أي مضاعفات محتملة تهدد الحياة.

بشكل عام، تبين أن تركيبات اللقاح متساوية في الفعالية مما تسبب في قيام جميع المتطوعين بتطوير أجسام مضادة لفيروس كورونا، ووفقًا للعلماء، زادت جرعة التعزيز بشكل كبير من فعالية لقاح سبوتنيك Sputnik V ، حيث تم تطوير الأجسام المضادة فى 60 % فقط من المتطوعين بعد حقنة واحدة.

ويأمل الباحثون أن يكون اللقاح الذي طوروه ناجحًا بنفس القدر خلال التجارب السريرية واسعة النطاق التي تم الموافقة عليها في 26 أغسطس، وسيشارك فيها أكثر من 40 ألف متطوع من جميع الفئات العمرية.


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