مباحث تموين سوهاج تضبط 51 قضية بحملة مكبرة على الأسواق

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 51 قضية تموينية متنوعة.

وتم ضبط عبد الجليل ص ح ا 43 سنة صاحب محل تمويني ويقيم بناحية الشيخ خليفة دائرة قسم أول سوهاج لحيازته سكر تمويني ناقص الوزن وتجميع كمية من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية وتم ضبط "350" كيلو جرام دقيق بلدي و"220" كيلوجرام سكر.

كما تم ضبط " 13" قضية مخابز انتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 6 " قضايا عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 4 " قضايا مخابز بلديه عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 8 "قضايا عدم الاعلان عن الأسعار و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضية عدم انتظام سجل 21 بترول بالمحطة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم اإطار النيابة العامة التي تولت التحقيق جـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه.