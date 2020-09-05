اليوم السابع
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كوريا الجنوبية تمدد تطبيق التباعد الاجتماعى حتى 13 سبتمبر لمواجهة كورونا

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:42 م
كوريا الجنوبية تمدد تطبيق التباعد الاجتماعى حتى 13 سبتمبر لمواجهة كورونا كورونا - أرشيفية
كتبت رباب فتحى

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قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن كوريا الجنوبية سجلت 168 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا  10 منها من الخارج، حسبما ذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC) يوم السبت ، ونقلت الشبكة عن نائب مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها ، كوون جون ووك ، قوله : إن هذا يجعل العدد الإجمالي الوطني 21010 حالات. ولا يزال هناك 159 مريضا في حالة حرجة أو خطيرة ، وبلغ عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد 333 حالة .

وأوضحت الشبكة ،  أنه تم ربط 1156 حالة مؤكدة بكنيسة سارانج جيل في سيول ، و 510 حالات مرتبطة بالتجمعات المناهضة للحكومة في سيول في 15 أغسطس ، حسبما قال كوون ، مضيفا أن إجراءات تقييد التباعد الاجتماعي من المستوى 3 ، وهي أعلى مستوى وطني للقيود ، يجب أن تكون الملاذ الأخير ، وحث المواطنين على مواصلة اتخاذ الاحتياطات مثل تجنب التجمعات الاجتماعية، ومددت السلطات تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي لمدة أسبوع إضافي حتى 13 سبتمبر في منطقة تضم العاصمة سول.

 

 

 

 


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سيول

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كورونا

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