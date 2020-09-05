كهرباء الشرقية : إنشاء 7 موزعات كهرباء جهد متوسط بتكلفة 295 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس عادل عبدالعزيز رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، أنه فى إطار سعى الشركة إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء بنطاق المحافظة، تم الانتهاء من إنشاء 7 موزعات كهرباء جهد متوسط بقطاعات شمال وجنوب ووسط الشرقية جاهزة لافتتاح بتكلفة مالية قدرها 295 مليون جنية ، بهدف تقديم افضل الخدمات للمواطنين.

أوضح رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ، أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء موزع كهرباء حانوت بمركز كفر صقر بتكلفة 45 مليون جنيه، وموزع كهرباء أحمد حلمى بمركز فاقوس بتكلفة 50 مليون جنيه، وموزع كهرباء السدس بمركز الإبراهيمية بتكلفة 40 مليون جنية ، وموزع كهرباء شبرا النخله بمركز بلبيس بتكلفة 40 مليون جنيه، وموزعات كهرباء بردين الجديد والاوقاف والشهداء بمركز الزقازيق بتكلفة 120 مليون جنيه.

وأشاد المحافظ الدكتور ممدوح غراب بمجهودات مديرية الكهرباء لرفع كفاءة منظومة الكهرباء بنطاق المحافظة من خلال إنشاء مغذيات ولوحات توزيع وتجديد الأكشاك الكهربائية وصيانة الكابلات ، بالإضافة إلى زيادة قدرة المحولات الكهربائية لتحقيق التنمية المستدامة ولانتظام واستقرار التيار الكهربائى بنطاق المحافظة خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة لافتا إلى أن الطاقة الكهربائية تستخدم فى كافة القطاعات ( الصناعية – الزراعية – التعليمية – التجارية – الصحية ).

وأكد أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الكهرباء وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير وصيانه شبكات الكهرباء بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة فى توفير احتياجات المواطنين والمشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية من الطاقة الكهربائية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتى تعانى من عدم استقرارالتيار الكهربائى والإنقطاع المتكرر وكذلك المشاركة فى بناء مستقبل مصر الجديدة التى نحلم بها .