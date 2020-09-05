قطار المحاكمات.. نظر دعوى تعويض ضد محمد رمضان ومحاكمة متهمى "فساد وزارة الطيران"

كتب إيهاب المهندس ـ أحمد حسنى

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، العديد من الدعاوى، ولعل أبرزها دعوى التعويض المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر ضد محمد رمضان، وأولى جلسات إعادة محاكمة أحمد شفيق و2 آخرين بقضية فساد وزارة الطيران.

كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قررت تأجيل الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمى، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتى يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة 5 سبتمبر المقبل، وإحالة القضية إلى لجنة ثلاثية من مكتب خبراء المحكمة.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

فساد وزارة الطيران

تنظر الدائرة 6 بمحكمة جنايات شمال القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، والمرشح الرئاسي في انتخابات 2012، واثنين آخرين أمام الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، لاتهامهم بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد وزارة الطيران المدني.

كان المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، أحال كلا من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وتوفيق محمد محمود عاصي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران المدني السابق، بصفتهم موظفين عموميين، قام المتهمون بالإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، عندما وقعوا بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، وكلف شفيق بموجب هذا البرتوكول المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالاتهام لتلك الجمعية، قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.