اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 07:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

قطار المحاكمات.. نظر دعوى تعويض ضد محمد رمضان ومحاكمة متهمى "فساد وزارة الطيران"

السبت، 05 سبتمبر 2020 07:00 ص
قطار المحاكمات.. نظر دعوى تعويض ضد محمد رمضان ومحاكمة متهمى "فساد وزارة الطيران" محمد رمضان ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس ـ أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، العديد من الدعاوى، ولعل أبرزها دعوى التعويض المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر ضد محمد رمضان، وأولى جلسات إعادة محاكمة أحمد شفيق و2 آخرين بقضية فساد وزارة الطيران.

 

كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قررت تأجيل الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمى، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتى يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة 5 سبتمبر المقبل، وإحالة القضية إلى لجنة ثلاثية من مكتب خبراء المحكمة.

 

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

 

فساد وزارة الطيران

تنظر الدائرة 6 بمحكمة جنايات شمال القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، والمرشح الرئاسي في انتخابات 2012، واثنين آخرين أمام الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، لاتهامهم بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد وزارة الطيران المدني.

 

كان  المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، أحال كلا من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق  وتوفيق محمد محمود عاصي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران المدني السابق، بصفتهم موظفين عموميين،  قام المتهمون بالإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، عندما وقعوا بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، وكلف شفيق بموجب هذا البرتوكول المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالاتهام لتلك الجمعية، قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.


دعوى محمد رمضان

احمد شفيق

قطار المحاكمات

فساد الطيران

اخبار الحوادث

اخبار المحاكم

فساد وزارة الطيران

محاكمة محمد رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

الزراعة تعلن ارتفاع صادرات العنب للأسواق العالمية بزيادة 26 ألف طن

الزراعة تعلن ارتفاع صادرات العنب للأسواق العالمية بزيادة 26 ألف طن

إزاى تقدر تحسب قيمة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر للمنازل

إزاى تقدر تحسب قيمة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر للمنازل

خطة هيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاج أبرزها التوسع فى إنشاء المفرخات البحرية

خطة هيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاج أبرزها التوسع فى إنشاء المفرخات البحرية

التأمينات تواصل غدا صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه

التأمينات تواصل غدا صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه

قطع الكهرباء عن 3 قرى بطنطا لمدة ساعتين بدءًا من السادسة صباح اليوم

قطع الكهرباء عن 3 قرى بطنطا لمدة ساعتين بدءًا من السادسة صباح اليوم

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة