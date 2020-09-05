اليوم السابع
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قرارات رئيس مدينة إسنا لبحث ملف التصالح بمخالفات البناء.. تعرف عليها

السبت، 05 سبتمبر 2020 07:00 ص
قرارات رئيس مدينة إسنا لبحث ملف التصالح بمخالفات البناء.. تعرف عليها جانب من الاجتماع
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اجتماعا بحضور نواب المركز والسكرتير العام ورؤساء القرى ومدير الإدارة الهندسية، ناقش خلاله عدة موضوعات من أبرزها ما جاء بالكتاب الدورى رقم 8، والكتاب الدورى رقم 241 لسنة 2020 والصادر من وزارة التنمية المحلية، وذلك بشأن الإسراع فى عملية تقنين أراضى الدولة، وتحصيل مستحقاتها، وإنهاء كافة حالات التقنين المعلقة وتحرير العقود لها، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز بمتابعة آخر المستجدات بملفى التقنين والتصالح فى مخالفات البناء لاسترداد حق الشعب.

وفيما يلى أبرز تعليمات رئيس مدينة إسنا لقيادات المدينة:-

1.  ضرورة تكثيف الجهود بملف التصالح خلال المرحلة الحالية وتسهيل الإجراءات واستخدام كل الوسائل المتاحة لدفع المواطنين للتصالح

2.  عمل قاعدة بيانات بقرارات الإزالة بجميع جهات الولاية لغير المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء وإدراجهم ضمن حملة الإزالة الحالية

3.  تحرير إنذارات للمواطنين وقطع المرافق عن المبانى المخالفة

4.  عدم تركيب عدادات كودية للكهرباء بالمنازل المخالفة إلا بعد تقديم ما يفيد سداد جدية التصالح

5.  ضرورة حث المواطنين بالتقدم للتصالح فى مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات

6.  رئيس المدينة أكد قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة كبيرة لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح

7.  شدد رئيس المدينة أنه لا تهاون فى إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم

8.  طال سليمان بتذليل كل العقبات لإعادة حق الدولة والشعب كاملًا تماشيًا مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات

9.  تم التأكيد على الإسراع فى عملية تقنين أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها وإنهاء كافة حالات التقنين المعلقة وتحرير العقود لها

10. شدد رئيس المركز على رؤساء القرى بإعداد تقرير يومى بمعدل الأداء يتضمن عدد الطلبات وعدد العقود وجملة المتحصلات وعدد العقود المنتظر تحصيلها

11. تم التأكيد على حصر كافة الحالات التى لم تنهى إجراءات التقنين وإدراجها ضمن موجات الإزالات المتتالية والحملات اليومية وإحالة أصحاب المخالفات للنيابة العسكرية وكذلك التصالحات فى المخالفات


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