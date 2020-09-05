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قاض أمريكي يسمح بتسليم متهمين شاركوا في تهريب كارلوس غصن لليابان

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:28 ص
قاض أمريكي يسمح بتسليم متهمين شاركوا في تهريب كارلوس غصن لليابان كارلوس غصن
رويترز

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حكم قاض أمريكي يوم الجمعة بإمكانية تسليم رجلين من ولاية ماساتشوستس إلى اليابان لمواجهة اتهامات بضلوعهما في تهريب كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات الذي كان في انتظار محاكمته باليابان في جرائم مالية.
 
ورفض القاضي دونالد كابيل في بوسطن الدفوع التي قدمها كل من مايكل تايلور الذي عمل في السابق بالقوات الخاصة بالجيش الأمريكي وابنه بيتر تايلور للحيلولة دون تسليمهما مما يفتح الطريق أمام الخارجية الأمريكية لبحث طلب التسليم.
 
وقال بول كيلي محامي تايلور وابنه إنهما سيقدمان للخارجية الأمريكية أمورا لم ينظرها القاضي كابيل من بينها "البطولة والشجاعة" التي تحلى بهما مايكل تايلور فضلا عن "الرفض المتكرر" من جانب اليابان لتسليم مواطنيها.
 
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.

كارلوس غصن

محكمة امريكية

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تهريب كارلوس غصن

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