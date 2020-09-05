"فيس بوك" يحجب بثا مباشرا لفرنسى قرر وقف علاجه وإعلان نهاية حياته بسبب مرض مستعصى

كتب : أحمد علوى

حجب موقع فيس بوك اليوم السبت، مقطع فيديو يبث معاناة آلان كوك الذى قرر إعلان وقف حياته فى بث مباشر عبر حسابه الشخصى، بسبب معاناته من مرض شديد ومستعصى جعله يقرر ترك نفسه للموت.

وقال متحدث باسم فيس بوك ، "بينما نحترم قراره للفت الانتباه إلى هذه المشكلة المعقدة، ولكن بناء على مشورة الخبراء ، فقد اتخذنا خطوات لمنع البث المباشر على حساب آلان، لأن قواعدنا لا تسمح بذلك، ونعلم انه ليس تمثيلاً لمحاولات انتحار" .

تعهد مواطن فرنسى يعانى من مرض نادر حيث تلتصق جدران الشرايين ببعضها البعض ببث وفاته على وسائل التواصل الاجتماعى بعد أن رفض الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون طلبه بالموت الرحيم في قضية تتعلق بحق الموت، إلا أن الفيس بوك أوقف البث المباشر.