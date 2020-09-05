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فرنسى يوقف علاجه حتى الموت بعد رفض ماكرون بالسماح له بالموت الرحيم.. فيديو

السبت، 05 سبتمبر 2020 07:15 م
فرنسى يوقف علاجه حتى الموت بعد رفض ماكرون بالسماح له بالموت الرحيم.. فيديو ماكرون
كتب : أحمد علوى

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تعهد مواطن فرنسى يعانى من مرض مستعصى وخطير، لأقاربه وللسلطات الفرنسية بأن يوقف علاجه، بحيث يلفظ أنفاسه الأخيرة وإنهاء مسيرة العلاج غير المجدى.

 
 

وأعلن آلان كوك فى بث مباشر عبر حسابه فى "فيس بوك" قراره، بعد أن رفض الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، منحه الحق بموت رحيم.

وشرح كوك معاناته، وبأنه أجرى 9 عمليات فى 4 سنوات، مع صدمات كهربائية فى الجسم "كل ثانيتين إلى 3 ثوان" وأكد أنه لم يعد يعيش "حياة لائقة" بإنسان.

وكان الرئيس الفرنسى أبلغه بعدم قدرته على منحه حق إنهاء حياته عن طريق الموت الرحيم، لذلك قال ألان كوك لوسائل الإعلام "قررت أن أقول كفى" فى إشارة إلى معاناته من مرض نادر يؤدى إلى التصاق جدران أوعيته الدموية، ما يتسبب بتوقف أو قصور فى تدفق الدم فى الأنسجة أو الأعضاء.

لذلك، وفى ظل الألم القاتل الذى يلازمه، طلب السماح له بالاستفادة من تقنية التخدير الكامل والمتواصل إلى حين وفاته.

وشرح كوك معاناته، وبأنه أجرى 9 عمليات فى 4 سنوات، مع صدمات كهربائية فى الجسم "كل ثانيتين إلى 3 ثوان" وأكد أنه لم يعد يعيش "حياة لائقة" بإنسان.


فرنسا

ماكرون

الموت الرحيم

اخبار العالم

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