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فرنسى يتعهد ببث وفاته لايف بعد رفض ماكرون طلبه بالموت الرحيم.. فيديو

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:21 م
فرنسى يتعهد ببث وفاته لايف بعد رفض ماكرون طلبه بالموت الرحيم.. فيديو المواطن فرنسى خلال البث المباشر
كتب هيثم سلامة

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تعهد مواطن فرنسى يعانى من مرض نادر حيث تلتصق جدران الشرايين ببعضها البعض ببث وفاته على وسائل التواصل الاجتماعى بعد أن رفض الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون طلبه بالموت الرحيم في قضية تتعلق بحق الموت، إلا أن الفيس بوك أوقف البث المباشر.

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية أن آلان كوك يرفض جميع العلاجات من الآن فصاعدًا ولن يقبل الطعام أو الشراب، كما أنه يعتقد أن أمامه أقل من أسبوع ليعيشه وأنه سيبث وفاته على فيس بوك صباح يوم السبت.

وأوضح التقرير أن "كوك" أرسل رسالة إلى ماكرون يطلب فيه إعطائه مادة تسمح له بالموت بسلام، لكن الرئيس كتب إليه موضحًا أن هذا غير مسموح به بموجب القانون الفرنسى.

فرنسى يتعهد ببث وفاته لايف بعد رفض ماكرون طلبه بالموت الرحيم (1)
 
واستغل "كوك" البالغ من العمر 57 عامًا، محنته للفت الانتباه إلى حالة المرضى المصابين بأمراض مميتة فى فرنسا والذين لا يُسمح لهم بالوفاة وفقًا لرغباتهم.

فرنسى يتعهد ببث وفاته لايف بعد رفض ماكرون طلبه بالموت الرحيم (2)

وقال ماكرون في رسالة إلى "كوك" نشرها المريض على صفحته على فيس بوك: "لأنني لست فوق القانون ، فأنا غير قادر على الاستجابة لطلبك".

وأضاف ماكرون في رسالته: "لا يمكنني أن أطلب من أي شخص تجاوز إطارنا القانوني الحالى حتى لو كانت رغبتهم أن تطلبوا مساعدة نشطة فى الموت وهو أمر غير مسموح به حاليًا في بلدنا".

فرنسى يتعهد ببث وفاته لايف بعد رفض ماكرون طلبه بالموت الرحيم (4)
 

ومن أجل إظهار المعاناة بسبب القانون الحالى فى فرنسا قال كوك إنه سيبث نهايته لايف عبر حسابه بموقع فيس بوك، مؤكدا أنه يأمل أن يتم تذكر نضاله كخطوة إلى الأمام في تغيير القانون، حيث سيوقف عن تناول الطعام والشراب والعلاج منذ ليلة الجمعة.

ووجه ماكرون في رسالة أخيرة له " أحترم أفعالك". وأضاف الرئيس فى رسالة مكتوبة بخط اليد تقول: "كل مساندتي الشخصية لك واحترامي العميق".


ماكرون

فرنسا

الموت الرحيم

سياسة الموت الرحيم

فيس بوك

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