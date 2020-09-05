فرنسا تسجل 8550 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 8550 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، انخفاضا من 8975 حالة تم تسجيلها في البلاد أمس الجمعة، والإصابات التى سجلت يوم الجمعة من بين الأعلى منذ بداية تفشي الوباء، وسجلت فرنسا 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30698، في حين وصل إجمالي الإصابات 317706 حالات.
فرنسا تسجل 8550 حالة إصابة جديدة بكوروناالسبت، 05 سبتمبر 2020 11:00 م
فرنسا
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