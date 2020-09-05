اليوم السابع
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غلق 4 طرق بالبحر الأحمر بسبب السيول وسوء الطقس.. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 07:49 م
غلق 4 طرق بالبحر الأحمر بسبب السيول وسوء الطقس.. صور السيول
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أغلقت إدارة مرور البحر الأحمر، 4 طرق من وإلى المحافظة بسبب سقوط سيول بمناطق جبلية مختلفة، وكذلك عاصفة ترابية بالتنسيق مع المحافظات الأخرى.

وكشفت إدارة مرور البحر الأحمر عن إغلاق طريق غارب - الشيخ فضل بسبب سقوط سيل بالكيلو 90 باتجاه محافظة المنيا، كذلك تم غلق طريق سفاجا- سوهاج بعد سقوط سيول بالكيلو 85 باتجاه سفاجا.

كما أغلقت إدارة مرور البحر الأحمر طريق سفاجا - قنا، بسبب عاصفة ترابية باتجاه ونطاق محافظة قنا، كذلك طريق القصير قفط لسقوط سيل بطريق باتجاه مدينة القصير بالبحر الأحمر.

وكانت سقطت فى الساعات الأولى من مساء اليوم السبت سيول متوسطة ومتوقع غزارتها خلال الساعات القادمة بالمناطق الجبلية الواصلة بين طريق قنا - سفاجا، بالقرب من قرية النصر التابعة لمجلس مدينة سفاجا.

وأكد أحد أبناء القبائل القريبة من موقع سقوط السيول، أن السيل سقط على بعد قرابة 3 كيلو متر من الكيلو 85 الرابط ما بين طريق قنا سفاجا، وقرية النصر التابعة لمجلس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

وانتابت حالة من الفرحة القبائل البدوية القاطنة المنطقة بعد سقوط السيول حيث سبقت سقوط السيول هطول أمطار خفيفة بمناطق جبلية متفرقة.

من جانبه، أعلن مجلس مدينة سفاجا استعداده بالمعدات المختلفة تحسبا لوصول السيول للطريق أو المناطق السكنية البدوية القريبة من المنطقة.

 

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البحر الاحمر

سقوط سيول

غارب الشيخ فضل

سفاجا قنا

سفاجا سوهاج

مرور البحر الاحمر

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