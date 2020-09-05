غلق باب التقديم فى المدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب 1 أكتوبر

أعلنت "المدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب" فى سوهاج، تحت إشراف الأنبا باسيليوس فوزى مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، عن غلق باب التقدم فى المدرسة يوم 1 أكتوبر المقبل، بعد فتحه أول سبتمبر الجاري.

ويعد التقدم لهذه الدفعة هو الموسم السادس للمدرسة بعد افتتاحها منذ عدة سنوات، والعام الماضى، افتتح الأنبا باسيليوس فوزى مطران كرسى سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم، فعاليات الموسم الخامس للمدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب بسوهاج، والذى يحمل عنوان "قوتى فى صلاتى مش فى إمكانياتي".

وتقدم المدرسة الخدمة الفنية الشاملة لمدة سنة كاملة فى المجالات الأتية، تعليم أله البيانوأو أرج، ويشترط أن يكون متوفر أله بيانو فى الكنيسة، بالإضافة إلى تعليم وتدريب "صوت" يشترط وجود سماعات "صب" ولاب توب، أو كمبيوتر بالكنيسة.

وعن آليات الدراسة داخل المدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب فى سوهاج، فسوف تكون بالتنسيق مع الآباء الرعاة، مما يتماشى مع مواعيد الكنيسة، وإجراءات توخى الحذر من فيروس كورونا المستجد، على أن يكون العدد الأدنى لكل كنيسة 6 أفراد والعدد الأقصى 12 فرد، ولا يقل عمر المتدرب عن 15 عام، ولا يزيد عن 30 عاما، وتطلب الاستمارات من الآباء الرعاة، وأى استمارة غير مصدق عليها من الأب الراعى لن يتم النظر إليها.

والعدد الكلى المطلوب داخل المدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب فى الدراسة، 50 فردا فقط، ويتم التصديق على المشتركين بأسبقية الحجز، كما تمنح المدرسة كل المتدربين هدايا رمزية، وهدايا بيانو لأفضل عازفين، بالإضافة إلى تسجيل ترنيمة لأفضل أصوات.