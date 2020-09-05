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غدا.. انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية بمعامل تنسيق جامعة طنطا

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:22 م
غدا.. انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية بمعامل تنسيق جامعة طنطا الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب
الغربية مصطفى عادل

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أكد الدكتور الرفاعي مبارك ، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات حتى مساء غدا الأحد الموافق 6 سبتمبر الجارى، وذلك وفقاً لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على درجات نتيجة التظلمات لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الالكتروني.

 

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن مكتب التنسيق الالكتروني بالجامعة استقبل 6000 طالب وطالبة في المرحلة الثانية، حيث تم توفير 200 جهاز كمبيوتر موزعة على 6 معامل حاسب آلي تتمثل في معامل نوادي تكنولوجيا المعلومات، ومعامل الحاسب الآلي بكليتي العلوم والصيدلة بالمجمع الطبي ، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة، مؤكدا استعداد الجامعة لاستقبال طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق.

 

يذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات كان قد بدأ اعتباراً من صباح السبت الموافق 1 سبتمبر وحتى مساء غدا الأحد الموافق 6 سبتمبر.


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