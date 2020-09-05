اليوم السابع
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عمدة موسكو يكشف عن مواعيد انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاح كورونا

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:48 ص
عمدة موسكو يكشف عن مواعيد انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاح كورونا اختبارات لإنتاج علاج مضاد لفيروس كورونا
وكالات الأنباء

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أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم السبت، عن مواعيد انتهاء تجارب المرحلة الثالثة ما بعد تسجيل اللقاح ضد فيروس كورونا في موسكو، وقال حسبما نقلت "سبوتنيك"، "نبدأ الأسبوع المقبل دراسة كبيرة "تجارب سريرية للقاح ما بعد التسجيل"، والتي ستستمر لفترة ما بين شهرين إلى ستة أشهر، وأعلن سوبيانين عن تلقيه لقاح ضد كورونا يوم أمس الجمعة، وقال إن حالته على ما يرام لكنه شعر بصداع خفيف ووهن.

في وقت سابق، صرح عمدة موسكو، بأن الوضع مع انتشار عدوى فيروس كورونا يمكن حله بالكامل في غضون ستة أشهر.

وارتفع عدد المصابين في روسيا، اليوم السبت، إلى 5.205 مصاب، وبلغ العدد الإجمالي للمصابين 1.020.310. وبلغ إجمالي عدد المتعافين 838126 شخصا ووصل إجمالي عدد المتوفين إلى 17759.

 


كورونا

فيروس كورونا

موسكو

روسيا

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