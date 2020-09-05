وأضاف عمدة موسكو:" أن بعض الدفعات من لقاح فيروس كورونا ستكون جاهزة هذا العام وسيتم إرسالها للقطاعات المعرضة أكثر لخطر الإصابة بالفيروس، مثل القطاع الصحي والتجارة والإسكان والخدمات المجتمعية وأجهزة إنفاذ القانون والصحفيين" . 
وكانت روسيا سجلت حتى اليوم مليون وأكثر من 20 ألف إصابة مؤكدة و 17759 وفاة منذ بداية تفشي وباء " كورونا".

 