موسكو (أ ش أ)

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين أن الدفعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا ستكون الأولوية فيها للناس الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، بمن فيهم الصحفيون، وقال سوبيانين في تصريح صحفي للقناة التلفزيونية الروسية الأولى اليوم السبت:" من المقرر أن يبدأ إنتاج اللقاح الروسي الجديد بكميات ضخمة خلال شهري ديسمبر من العام الجاري ويناير من العام المقبل".