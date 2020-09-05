"عمار يا مصر مع السيسي" فى موجز تريندات تليفزيون اليوم السابع

كتبت هدى أبو بكر

قدم تليفزيون اليوم السابع موجزا جديدا للتريندات، متضمنا أبرز وأهم الأخبار والموضوعات التى تصدرت اهتمامات المصريين اليوم على السوشيال ميديا. كان على رأسها هشتاج تصدر تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، وهو عمار يا مصر مع السيسي، وذلك بعد الجولة التفقدية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفقد عدد من مشروعات الطرق والكباري بشرق القاهرة، وكان اللافت خلال الجولة السيدة التى التقاها مصادفة خلال جولته، وهى السيدة بخيتة، والتى طلبت منه مساعدتها في العلاج، حيث تمت الاستجابة لطلبها وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج وعمل اللازم لها.

كما تضمن موجز التريندات خبرا تصدر اهتمامات البحث عند المصريين اليوم على جوجل تريند، وهو وفاة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق عن عمر يُناهز 89 عاما.

شغل يوسف والي منصب وزير الزراعة حوالى 22 سنة، كما تولى منصب الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي، وتم تصعِيدُه لِمنصب نائب رئيس الحزب حتى ثورة 25 يناير.

وشُيعت اليوم جنازة الدكتور يوسف والى بمسقط رأسه بمقابر قرية النَزلَة بمركز يوسف الصديق، بحضور أبناء عائلته وأبناء العائلات بالمحافظة.

أخبار التنسيق أيضا تصدرت مؤشرات البحث على جوجل، من خلال البحث بـ نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020. وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً غد الأحد الموافق 6 سبتمبر الحالى.

وتناول الموجز تريند الأهلي الذى ما زال متصدرا على تويتر اليوم بسبب الجدل خلال مباراته مع وادي دجلة، والهدف الذى تم إلغاؤه من حكم المباراة.

من الأخبار الرياضة أيضا التى تصدرت اهتمامات البحث على جوجل هو اللاعب محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر للمقاصة، وذلك بعد المستوى الرائع الذى ظهر به في المباريات الأخيرة.

وكتبت بعض المواقع الرياضية أن محمد إبراهيم سيكون ضمن الأسماء المٌرشحة بقوة للانضمام إلى الأهلي في الموسم المقبل، خاصة في ظل البحث عن صانع ألعاب للفريق بسبب النقص العددى بهذا المركز.

وأخيرا احتل أيضا البحث عن درجة الحرارة مؤشرات البحث على جوجل اليوم، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد ارتفاعا في الدرجات، كما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري لتصل إلى 90%.

وليلاً قالت هيئة الأرصاد إنه سيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ودرجة الحرارة غدا في القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.