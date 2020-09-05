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طقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السبت، 05 سبتمبر 2020 08:00 ص
طقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة طقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع فى الدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، بينما تشهد السواحل الشرقية طقس مائل للحرارة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 83 %.
 
كما يتوقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، تكون خفيفة إلى متوسطة  بجنوب الصعيد.
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت القاهرة العظمى  37 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.
 
وشهد أمس الجمعة، ارتفاع فى الدرجات ، حيث يسود طقس حار  رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة،  فيما شهدت السواحل الشمالية  طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85 % .
 
 
كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة على مناطق من القاهرة .
 

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