طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وحار بالبحرين والكويت ومعتدل بسلطنة عمان

كتب وكالات

تشهد دول لخليج، حالة طقس متباينة، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، وفى الامارات طقس صحوا بوجه عام ، وفى البحرين حارا ورطبا، والعظمى في الكويت 46 أما في سلطنة عمان الكبرى 36 .

السعودية



توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة( فيما تتكون تشكيلات من السحب على مناطق (الرياض، القصيم ،حائل) فيما توثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة ومنطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-40 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية 18 - 30 كم س، تصل إلى 38 كم س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:24 المد الثانى عند 03:06 والجزر الأول عند الساعة 08:58 الثانى عند الساعة 20:59 .

بحر عمان: خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 11:25 الثانى عند الساعة 00:00 والجزر الاول عند الساعة 17:49 عند الساعة 05:40 .

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 43 30 65 10 دبى 41 31 70 15 الشارقة 42 29 65 10 عجمان 40 29 70 10 أم القيوين 42 27 75 15 رأس الخيمة 43 25 60 15 الفجيرة 41 29 70 15 العين 42 30 55 10 ليوا 44 26 75 10 الرويس 39 27 80 20 السلع 40 27 75 25 دلما 39 31 85 35 طنب الكبرى 38 30 80 35 طنب الصغرى 38 30 80 35 أبو موسى 38 30 80 35 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين، سيكون حارا ورطبا احيانا.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى10عقد، ولكنها شرقية بوجه عام وتصل من 13 الى 18 عقدة احيانا بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج: من قدم الى قدمين قرب السواحل، ومن 2 الى 4 اقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية.. والصغرى 30 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 %.. والصغرى 25 %.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 46 °ﻡ

نهارًا

شديد الحرارة و رطب نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلًا

مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم ساعة مع فرصة لتكون الضباب .





سلطنة عمان



سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 36°م وهي أقل بـ2°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 28°م وهي مشابهة لليلة أمس.