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ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:46 ص
ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتوجيه حملات لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة.

وضبطت أجهزة وزارة الداخلية 472  شخص مخالف، وذلك خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لكافة صور التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومواصلة جهودها فى ضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة محافظات الجمهورية.

 

 

 

 


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