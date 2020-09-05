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ضبط مسئول شركة تصنيع خمور مغشوشة بالأقصر

السبت، 05 سبتمبر 2020 04:32 م
ضبط مسئول شركة تصنيع خمور مغشوشة بالأقصر ضبط شركة تصنيع خمور مجهولة المصدر بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال مباحث التموين بمديرية أمن الأقصر، اليوم السبت، بالإشتراك مع ضباط مركز شرطة طيبة، في ضبط مسئول مخزن شركة مشروبات كحولية بمدينة طيبة الجديدة، وبحوزته 41 كرتونة مواد كحولية داخل الشركة مغشوشة ومجهولة المصدر، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء عصام يسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من اللواء طارق يحي مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن رجال مباحث التموين ومعاونة ضباط مباحث مركز شرطة طيبة، من ضبط "م.ع" 39 سنة، مسئول مخزن شركة مشروبات كحولية بمدينة طيبة الجديدة، وبحوزته 41 كرتونة مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

تم عن ذلك تحرير المحضر اللازم، وتم العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

 


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