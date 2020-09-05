ضبط اخواني زعم انتشار المخدرات بمنطقة سكنه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إخوانى لبثه مقطع فيديو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يحرض خلاله أهالى القرية محل إقامته بالتجمع بأحد المساجد للتوقيع على شكوى مدعياً إنتشار تجارة المخدرات بالقرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية
حملات أمنية - ارشيفية
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