اليوم السابع
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ضبط اخواني زعم انتشار المخدرات بمنطقة سكنه

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:19 ص
ضبط اخواني زعم انتشار المخدرات بمنطقة سكنه حملات أمنية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إخوانى لبثه مقطع فيديو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يحرض خلاله أهالى القرية محل إقامته بالتجمع بأحد المساجد للتوقيع على شكوى مدعياً إنتشار تجارة المخدرات بالقرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية


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