صور وفيديو.. اليابانيون يستعدون لإعصار هايشين بعمليات إجلاء وتخزين الغذاء

كتب محمد سعودي

يستعد اليابانيون لإعصار هايشين الذى يتجه نحو أوكيناوا وكيوشو، حيث بدأت السلطات اليابانية فى عمليات إجلاء لبعض السكان لاقتراب منازلهم من الإعصار، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو ترصد حالة الطقس فى اليابان، خاصة على الشواطئ مع وجود رياح شديدة بالفعل هناك.

وبثت وسائل إعلام يابانية صورا ترصد وصول أهالى قرية توشيما بمحافظة كاجوشيما إلى طائرات الهليكوبتر فى مدينة كاجوشيما يوم الجمعة أثناء إجلائهم من الجزيرة استعدادًا لاقتراب إعصار هايشن، كما أظهرت لحظة إخراج سفن من المياه في ميناء أمامي بمحافظة كاجوشيما، وصورة أخرى لسيدة تتسوق المواد الغذائية قبل الإعصار.



عمليات إجلاء في اليابان بسبب الإعصار

وتستعد اليابان للإعصار هايشن القوي بينما هو يقترب من جنوب غرب البلاد، وحذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال هطول غير مسبوق للأمطار وهبوب رياح عنيفة وحدوث موجات مد وجزر قوية.

وحثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية سكان جزيرتي أوكيناوا وكيوشو على توخي أقصى درجات الحذر، في وقت ينتظر فيه أن يصل الإعصار إلى أوكيناوا غدا الأحد قبل أن يبلغ جزيرة كيوشو الجنوبية الرئيسية.



خرائط الطقس

وقال مسؤول من الأرصاد الجوية في مؤتمر صحفي بثه هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم السبت، "سكان المناطق المتأثرة يجب ألا يترددوا لوهلة في إخلاء منازلهم، حتى وإن كانوا يتخوفون من احتمال العدوى بفيروس كورونا". وأضافت وكالة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تصحب الإعصار رياح سرعتها 198 كيلومترا في الساعة غدا الأحد.

وكان مركز الإعصار اليوم السبت قريبا من جزيرة ميناميدايتو، إلى الشرق من الجزيرة الرئيسية في أوكيناوا، وهو يتحرك نحو الشمال بسرعة 30 كيلومترا في الساعة.



إخراج سفن من المياه في ميناء في أمامي بمحافظة كاجوشيما