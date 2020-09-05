صور.. جامعة الإسكندرية تطلق قافلة خدمية متكاملة لأهالى سيدى برانى

الإسكندرية - أسماء على بدر

أطلقت جامعة الإسكندرية القافلة الطبية الخدمية المتكاملة ، حيث توجهت إلى مستشفى برانى العسكرى وكان فى استقبالها قيادات المنطقة الغربية العسكرية.

وخلال الاستقبال قدم الدكتور عبد المنعم فوزى رئيس لجنة القوافل المجتمعية بجامعة الإسكندرية ، خالص الشكر والتقدير لقيادة المنطقة الغربية العسكرية على الدعم الكبير الذى قدمته المنطقة لأعمال القافلة ، وتذييل كافة المعوقات امامها والحرص على التأمين الكامل لها.

وأضاف فوزى بقيام أهالى المدينة بالتوافد على المستشفى لإجراء الفحوصات مع اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والتباعد والحرص على التعقيم المستمر ، كما تم إلقاء محاضره توعوية عن كيفية إتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، والتى لاقت تفاعل كبير من قبل الأهالى والذين بدورهم قدموا الشكر لجامعة الإسكندرية وقد بلغ عدد الحالات حتى الان التى تم الكشف عليها 250 حالة أطفال و 25 حالة باطنة و 22 حالة جلدية و13 حالة نساء

على الجانب الأخر تستمر أعمال الفريق الخدمى بأعادة تأهيل المدارس ورفع مخلفات الترميم وتركيب الأسقف إلى جانب توزيع اللحوم والملابس والأدوات المدرسية وتوزيع 2 طن من المطهرات والمستحضرات الطبية لأكثر من 2600 اسرة ونشر وتوزيع الملصقات الارشادية الخاصة بالتعريف بفيروس كورونا المستجد ومجموعة من الكتب الدينية تبرع من وزارة الأوقاف.

القافلة الطبية بسيدى البرانى

القافلة الطبية بسيدى البرانى

القافلة الطبية بسيدى البرانى

القافلة الطبية بسيدى البرانى