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صور.. جامعة الإسكندرية تطلق قافلة خدمية متكاملة لأهالى سيدى برانى

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:07 م
صور.. جامعة الإسكندرية تطلق قافلة خدمية متكاملة لأهالى سيدى برانى القافلة الطبية بسيدى البرانى
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أطلقت جامعة الإسكندرية القافلة الطبية الخدمية المتكاملة ، حيث توجهت إلى مستشفى برانى العسكرى وكان فى استقبالها قيادات المنطقة الغربية العسكرية.

وخلال الاستقبال قدم الدكتور عبد المنعم فوزى رئيس لجنة القوافل المجتمعية بجامعة الإسكندرية ، خالص الشكر والتقدير لقيادة المنطقة الغربية العسكرية على الدعم الكبير الذى قدمته المنطقة لأعمال القافلة ، وتذييل كافة المعوقات امامها والحرص على التأمين الكامل لها.

وأضاف فوزى بقيام أهالى المدينة بالتوافد على المستشفى لإجراء الفحوصات مع اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والتباعد والحرص على التعقيم المستمر ، كما تم إلقاء محاضره توعوية عن كيفية إتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، والتى لاقت تفاعل كبير من قبل الأهالى والذين بدورهم قدموا الشكر لجامعة الإسكندرية وقد بلغ عدد الحالات حتى الان التى تم الكشف عليها 250 حالة أطفال و 25 حالة باطنة و 22 حالة جلدية و13 حالة نساء

على الجانب الأخر تستمر أعمال الفريق الخدمى بأعادة تأهيل المدارس ورفع مخلفات الترميم وتركيب الأسقف إلى جانب توزيع اللحوم والملابس والأدوات المدرسية وتوزيع 2 طن من المطهرات والمستحضرات الطبية لأكثر من 2600 اسرة ونشر وتوزيع الملصقات الارشادية الخاصة بالتعريف بفيروس كورونا المستجد ومجموعة من الكتب الدينية تبرع من وزارة الأوقاف.

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القافلة الطبية بسيدى البرانى

 

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القافلة الطبية بسيدى البرانى

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القافلة الطبية بسيدى البرانى

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القافلة الطبية بسيدى البرانى

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القافلة الطبية بسيدى البرانى

 

 


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