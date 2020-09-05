صور.. تواصل حملات مكافحة القوارض والباعوض بمدينة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

واصل فريق من وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش حملات مكافحة القوارض والباعوض بمدينة العريش، وأعلنت الوحدة فى بيان لها تنفيذ حملة بحى غرب المدينة وسوق المركزى ميدان الرفاعى، تم خلالها الرش بالمبيدات اللازمة لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب عن طريق ماتور الرش محمل على سيارة .

كما تم تغطية جزء من حى الصفا وشارع العباسى وحى الفواخرية وحى السمران بالمبيدات اللازمة لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب، وترأس الفريق مهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، وضم كلا من كمال السيد والسيد السنوسى و سعيد متولى وأحمد على .

وسبق ونفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش بصحة شمال سيناء، حملة جديدة لمكافحة القوارض وناقلات الأمراض بحى الصفا جنوب مدينة العريش .

وأفادت الوحدة فى بيانها، أن الحملة تمت تحت رعاية إدارة المتوطنة بمديرية صحة شمال سيناء وتم خلالها تغطية حى الصفا والسلايمة بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، ومحطات الصرف الصحى فى حى الصفا والسلايمة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض .

وتنفيذ حملة فى مدينة العريش بشارع القاهره ومنطقة الايابية، وتغطية محطات الصرف الصحى بالمبيدات لمكافحة يرقات الباعوض، وحى كرم أبو نحيلة، ومقر مديرية الصحة بالمبيدات اللازمة لمكافحة .

حملة مكافحة القوارض بالعريش

حملة مكافحة القوارض بالعريش

حملة مكافحة القوارض بالعريش