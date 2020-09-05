اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الغربية تعلن تعافى 30 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا

السبت، 05 سبتمبر 2020 01:41 م
صحة الغربية تعلن تعافى 30 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل صحة الغربية
الغربية ـ محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، اليوم السبت، عن تعافى 30 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد، وتماثلهم للشفاء التام وخروجهم من أقسام العزل بمستشفيات المحافظة وتحويلهم للعزل المنزلى بعد تحسن حالتهم الصحية، وتلقيهم العلاج والرعاية الكاملة.

وكان المصابون قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، وجاءت نتيجة المسحات والتحاليل إيجابية مؤكدة إصابتهم بالفيروس، حيث خضعوا لفترة علاجية استمرت 14 يوما بالمستشفيات، وتحولت إصابتهم من إيجابية لسلبية.

وشدد الدكتورعبد الناصر حميدة وكيل الصحة بالغربية على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، للحد من عودة انتشار فيروس كورونا مرة أخرى .

 

 


اخبار الغربية

الغربية

صحة الغربية

كورونا

متعافى كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

الداخلية تضبط 3748 سائقا لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 3748 سائقا لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة