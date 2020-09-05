صحة الغربية تعلن تعافى 30 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا

الغربية ـ محمد طارق

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، اليوم السبت، عن تعافى 30 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد، وتماثلهم للشفاء التام وخروجهم من أقسام العزل بمستشفيات المحافظة وتحويلهم للعزل المنزلى بعد تحسن حالتهم الصحية، وتلقيهم العلاج والرعاية الكاملة.

وكان المصابون قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، وجاءت نتيجة المسحات والتحاليل إيجابية مؤكدة إصابتهم بالفيروس، حيث خضعوا لفترة علاجية استمرت 14 يوما بالمستشفيات، وتحولت إصابتهم من إيجابية لسلبية.

وشدد الدكتورعبد الناصر حميدة وكيل الصحة بالغربية على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، للحد من عودة انتشار فيروس كورونا مرة أخرى .