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شمال سيناء تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا وشفاء 4 حالات

السبت، 05 سبتمبر 2020 04:46 م
شمال سيناء تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا وشفاء 4 حالات بيان صحة شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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سجلت شمال سيناء خلال الـ 24 ساعة صفر إصابات ووفيات بكورونا ، وأوضح البيان الصحفى لمديرية صحة شمال سيناء اليوم عن موقف الإصابات بكورونا، أن ما تم تسجيله اليوم " صفر " حالات ايجابية ، "4" حالات شفاء ، " صفر" وفيات .

وإجمالى عدد الحالات الإيجابية الجديدة التى سجلت فى شمال سيناء المحتجزة تحت العلاج "2 " حالة و35 حالة عزل منزلى وإجمالى ما سبق من حالات إيجابية 111 حالة ، واجمالى حالات الوفاة 25 وإجمالى حالات الشفاء 362 حالة.

وواصل فريق من وحدة مكافحة ناقلات الامراض وملاريا العريش حملات مكافحة القوارض والباعوض بمدينة العريش .

واعلنت الوحدة فى بيان لها تنفيذ حملة بحى غرب المدنية وسوق المركزى ميدان الرفاعى تم خلالها الرش بالمبيدات اللازمة لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب عن طريق ماتور الرش محمل على سيارة .

كما تم تغطية جزء من حى الصفا وشارع العباسى وحى الفواخرية وحى السمران بالمبيدات اللازمة لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب ، وترأس الفريق مهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش ، وضم كلا من كمال السيد و السيد السنوسى و سعيد متولى وأحمد على .

وسبق ونفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش بصحة شمال سيناء حملة جديدة لمكافحة القوارض وناقلات الأمراض بحى الصفا جنوب مدينة العريش .


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