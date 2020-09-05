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شريف والى ينعى عمه يوسف والى: أفنى 70 عاما من حياته فى خدمة الزراعة المصرية

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:38 ص
شريف والى ينعى عمه يوسف والى: أفنى 70 عاما من حياته فى خدمة الزراعة المصرية يوسف والى
كتب خالد إبراهيم

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نعى شريف والى، محافظ الروتاري المصري، عمه الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك، "توفي فجر اليوم الأستاذ الدكتور يوسف والي .. 90 سنه أفنى منها 70 سنه فى خدمة الزراعة المصرية .. علمً اجيال من الزراعيين في جامعه عين شمس ثم تم تعيينه مستشارا لوزراء الزراعه سيد مرعي وابراهيم شكري وعبدالعظيم ابو العطاومحمد داوود".

شريف والى ينعى عمه
شريف والى ينعى عمه

 

وتابع والى: "تولى وزاره الزراعه في يناير ١٩٨٢ .. وقبلها طلب منه فؤاد سراج الدين وضع الاستراتيجيه الزراعيه لحزب الوفد.. ظل يوسف والي وزيرا حتي ١٩٨٥ حين عين نائبا لرئيس الوزراء وامينا عاما للحزب الحاكم.. وترك يوسف والي موقعه من الحزب في ٢٠٠٢ وموقعه التنفيذي في ٢٠٠٤ وترك العمل العام الا قليلا منه .. يوسف والي تم حبسه في قضيه المحميه الزراعيه ونقض الحكم وقبل النقض وتم انقضاء الدعوى".


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