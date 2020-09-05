اليوم السابع
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خالد صلاح
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شركات مطورة للقاحات كورونا تُجهز تعهد بالالتزام بمعايير الأمان قبل طرح أى أدوية

السبت، 05 سبتمبر 2020 08:55 ص
شركات مطورة للقاحات كورونا تُجهز تعهد بالالتزام بمعايير الأمان قبل طرح أى أدوية اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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أوردت صحيفة وول ستريت جورنال، أن عددا من الشركات المطورة للقاحات كوفيد-9، ومنها فايزر وجونسون اند جونسون ومودرنا، تعتزم إصدار تعهد عام بعدم السعى للحصول على موافقة الحكومات على منتجاتها قبل أن يثبت أنها آمنة وفعالة.

 

وقالت الصحيفة يوم الجمعة إن هذه الشركات ستتعهد بالالتزام بمستوى عال من المعايير العلمية والأخلاقية فى إجراء الدراسات السريرية وعمليات التصنيع، واستشهدت بمسودة بيان مشترك يجرى وضع اللمسات الأخيرة عليها.

 

وأضاف تقرير الصحيفة نقلا عن شخصين مطلعين على الأمر أن التعهد قد يصدر قريبا ربما هذا الأسبوع.

 

يأتى هذا وسط قلق متزايد من أن تؤثر ضغوط سياسية قبل الانتخابات الأمريكية فى الثالث من نوفمبر تشرين الثانى على سلامة وفعالية أى لقاح محتمل لهذا المرض الذى يصيب الجهاز التنفسي.

 

وقالت السكرتيرة الصحفية بالبيت الأبيض كيلى ماكينانى يوم الخميس إنه رغم الأهمية الكبرى التى يوليها الرئيس دونالد ترامب لهذه المسألة، فإنه لا يوجد ضغط سياسى على الجهة المعنية بالتنظيم الصحى بالولايات المتحدة للموافقة سريعا على لقاح ما.

 

وشركات أسترا زينيكا وفايزر ومودرنا من بين الشركات التى تتصدر سباق تطوير لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19 أو الحد من شدته، إذ أن لقاحاتها فى المراحل الأخيرة من التجارب السريرية.

 

ولم ترد شركات فايزر ومودرنا وجونسون اند جونسون بعد على طلب رويترز الحصول على تعليق.

 


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