اليوم السابع
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سكرتير عام محافظة السويس يتابع أعمال حصر مخالفات البناء وتلقى طلبات التصالح

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:13 م
سكرتير عام محافظة السويس يتابع أعمال حصر مخالفات البناء وتلقى طلبات التصالح جانب من الاجتماع
الإسماعيلية - السيد فلاح

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التقى اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، برؤساء الأحياء ولجان التصالح فى مخالفات البناء والأملاك والتخطيط العمرانى والإدارات الهندسية بالأحياء لمتابعة أعمال حصر مخالفات البناء على مستوى الأحياء وتكثيف العمل فى منظومة التصالح والتأكيد على جدية التصالح والاستفادة من قرار محافظ السويس بتخفيض نسبة 20% من سعر المتر عند التصالح فى المخالفة تيسيرًا على المواطنين.

كما التقى اللواء طارق عبد العظيم، مسئولى جهاز النظافة وفريق الطوارئ والتدخل السريع والتشغيل التجارى والشئون الفنية والمدفن الصحى والموارد البشرية لبحث عمل جهاز الطوارئ بالتنسيق مع الأحياء لرفع التراكمات والمخلفات والقمامة بصفة مستمرة، مؤكدا على مسئول التشغيل التجارى بتنشيط العمل لزيادة الموارد المالية، ومكلفًا مسئول الشئون الفنية باستمرار تنفيذ خطة اعمال صيانة المعدات والسيارات الخاصة بجهاز النظافة.

وكلف السكرتير العام مدير الموارد البشرية بالمحافظة اعادة توزيع العمالة لتحسن اداء عمل فريق الطوارئ والتدخل السريع، وفى لقائه بمديرى الإدارات بديوان عام محافظة السويس أكد السكرتير العام على تحسين الأداء ودفع عجلة العمل وتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات وحسن التعامل مع المواطنين.


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