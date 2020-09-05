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سقوط سيول بالمناطق الجبلية فى الكيلو 85 طريق "قنا - سفاجا".. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 04:41 م
سقوط سيول بالمناطق الجبلية فى الكيلو 85 طريق "قنا - سفاجا".. صور سقوط سيول بالمناطق الجبلية بالكيلو 85 سفاجا قنا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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سقطت فى الساعات الأولى من مساء اليوم السبت سيول متوسطة ومتوقع غزارتها خلال الساعات القادمة بالمناطق الجبلية الواصلة بين طريق قنا - سفاجا، بالقرب من قرية النصر التابعة لمجلس مدينة سفاجا.

وأكد أحد أبناء القبائل القريبة من موقع سقوط السيول، أن السيل سقط على بعد قرابة 3 كيلو متر من الكيلو 85 الرابط ما بين طريق قنا سفاجا، وقرية النصر التابعة لمجلس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

وانتابت حالة من الفرحة القبائل البدوية القاطنة المنطقة بعد سقوط السيول حيث سبقت سقوط السيول هطول أمطار خفيفة بمناطق جبلية متفرقة.

من جانبه، أعلن مجلس مدينة سفاجا استعداده بالمعدات المختلفة تحسبا لوصول السيول للطريق أو المناطق السكنية البدوية القريبة من المنطقة.

 

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