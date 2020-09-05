وأوضح السفير الروسي لدى واشنطن "أن مسؤولي البنتاجون يستخدمون الذرائع الاتهامية لتبرير سياسة واشنطن بتخفيض "عتبة" استخدام الأسلحة النووية عبر نشر رؤوس نووية ذات طاقة منخفضة"، داعيا ممثلي البنتاجون لإجراء حوار مباشر مع روسيا حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي.