موسكو (أ ش أ)

قال السفير الروسى لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إن نشر الولايات المتحدة لرؤوس نووية ذات طاقة منخفضة يزعزع استقرار الردع النووى العالمى، وأضاف انطونوف - في تصريح لوكالة أنباء "نوفوستي" اليوم السبت، تعليقا على تصريحات نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي روبرت سوفر باتهام روسيا ببدء سباق تسلح غير استراتيجي - أن نشر الولايات المتحدة لرؤوس نووية ذات طاقة منخفضة يزعزع استقرار الردع النووي العالمي وليست الإجراءات الروسية.