اليوم السابع
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زوج يعذب نجل زوجته حتى الموت بسبب تبوله اللإرادى فى الإسكندرية

السبت، 05 سبتمبر 2020 01:16 م
زوج يعذب نجل زوجته حتى الموت بسبب تبوله اللإرادى فى الإسكندرية جثة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمر عمر الركايبى رئيس نيابة أول الرمل بالإسكندرية، بحبس زوج وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة نجل السيدة "من ذوى الاحتياجات الخاصة" بعد تعذيبه، وذلك نتيجة تبوله اللإرادى، حيث كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا بوفاة طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة داخل منزله بشارع محطة سوق باكوس، وذلك نتيجة تعذيب زوج والدته له.

 

وأكد تحقيقات النيابة أن زوج الأم "ي.ع.م" 48 سنة، عامل، كان دائم الاعتداء على الطفل نتيجة تبوله لإ إراديا على مدار عام كامل، وذلك عقب تزوجه من والدة الطفل التى انفصلت عن والده.

 

 


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