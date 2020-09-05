"رياضة الغربية" تنظم فعاليات تسليم شعلة أولمبياد الطفل المصرى

الغربية مصطفى عادل

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية اليوم السبت فعاليات مراسم تسليم شعله أولمبياد الطفل المصري النسخة الثانية تحت اشراف الدكتور محمد منصور مدير الادارة العامة للطلائع وبحضور أخصائي الإدارة العامة للطلائع، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وبدأت مراسم الاحتفال بتسليم الشعلة لمحافظ الغربية وسلمها لبطل العالم في الخماسي "مهند خضير"، أعقبها مراسم الاحتفال بالسلام الوطني من امام مبني ديوان عام محافظه الغربية ثم عروض لبعض الالعاب المشاركة بالأولمبياد وبعض الفقرات من التنورة احتفالا بشعله البداية.

وانطلقت الفرق المشاركة في مسيرة بشارع البحر الرئيسي بطنطا والشوارع الرئيسية بالمدينة احتفالا ببدء أولمبياد الطفل المصري.







































