موسكو (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الروسية على موقعها الرسمي، اليوم السبت توسيع العقوبات ضد أوكرانيا لتشمل الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، وكانت روسيا قد فرضت عقوبات على أوكرانيا في نوفمبر 2018، طالت أكثر من 300 فرد و68 كيانا أوكرانيا، ومن بين المسؤولين الأوكرانيين الحاليين والسابقين المدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات وزير الداخلية أرسين أفاكوف، ووزير الدفاع السابق ستيبان بولتوراك، والرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني فاسيلي جريتساك.