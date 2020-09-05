وتشمل العقوبات تجميد كل الأصول على الأراضي الروسية وحظر السفر وغير ذلك من القيود، وذلك ردا على خطوات غير ودية من قبل أوكرانيا، اتخذتها تجاه موسكو بعد ضم القرم إلى قوام روسيا عام 2014.