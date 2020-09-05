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روسيا تسجل 110 وفيات و5205 إصابات جديدة بفيروس كورونا

السبت، 05 سبتمبر 2020 09:45 ص
روسيا تسجل 110 وفيات و5205 إصابات جديدة بفيروس كورونا كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلن المركز الروسي لمكافحة وباء فيروس كورونا صباح اليوم السبت، تسجيل 110 وفيات خلال آخر 24 ساعة ، و5205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح الحصيلة الإجمالية 1020310 إصابات، منها 17759 حالة وفاة.

وأمس، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن استئناف الرحلات الجوية الدولية لم يؤد إلى تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وقال موراشكو- في مقابلة تلفزيونية، ردا على سؤال عما إذا أثر استئناف الرحلات الجوية على الوضع الوبائي في روسيا: "لم نلحظ هذا، وعلى كل الأحوال يتم تنفيذ إجراءات السلامة".
 
ووقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق، قرارا باستئناف الرحلات الجوية الدولية مع مصر والإمارات العربية المتحدة وجزر المالديف.
 
واستأنفت روسيا رحلاتها الجوية الدولية مع كل من تركيا وبريطانيا وتنزانيا مطلع شهر أغسطس الماضي.
 

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