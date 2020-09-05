اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 12:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روحانى يؤكد عدم وقوف أحد مع إيران أثناء مواجهة الحظر وتداعيات كورونا

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:06 م
روحانى يؤكد عدم وقوف أحد مع إيران أثناء مواجهة الحظر وتداعيات كورونا الرئيس الايرانى حسن روحانى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عبّر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت، عن أسفه لأن أصدقاء إيران لم يقفوا إلى جانبها في وجه الولايات المتحدة وعقوباتها بينما هي تعاني أثر الحظر الأمريكي وتداعيات أزمة كورونا.

وقال أيضا أن الولايات المتحدة "تجردت من الإنسانية" بتشديد العقوبات في مثل هذه الظروف.

وسجلت إيران أكثر من 380 ألف حالة إصابة بكورونا وما يزيد عن 22 ألف وفاة، مما يجعلها في مصاف أكثر الدول تضررا من الجائحة بالشرق الأوسط.

وقال روحاني في تصريحات بثها التليفزيون الرسمي على الهواء "لم يقف أحد إلى جانبنا خلال الأشهر السبعة الماضية ونحن نواجه الحظر وتداعيات كورونا".

وأضاف أنه لو أن للولايات المتحدة "ذرة من إنسانية أو عقل" لعرضت "رفع العقوبات لمدة عام لدواعي فيروس كورونا". وتابع أنها "أشد جمودا وشرورا من أن تفعل هذا".

وواصل الرئيس الإيراني حديثه قائلا إن الولايات المتحدة بدلا من هذا "فرضت عقوبات جديدة وضغوطا علينا على مدى الأشهر السبعة الماضية التي انتشر فيها فيروس كورونا".

وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كل من يدخل في عمل مع إيران.

وتجيء العقوبات في إطار مسعى أمريكي لحرمان إيران من الدخل بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.

 


ايران

كورونا

روحانى

ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

الداخلية تضبط 3748 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3748 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

ماذا يحتاج الأهلى للتتويج بلقب الدورى الـ42 فى تاريخه؟

ماذا يحتاج الأهلى للتتويج بلقب الدورى الـ42 فى تاريخه؟

كاف يرفض طلب مصر والمغرب لتأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كاف يرفض طلب مصر والمغرب لتأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

فيديو.. 18 هدفاً فى حصاد الجولة 24 من الإيجبشيان ليج وتألق المدافعين

فيديو.. 18 هدفاً فى حصاد الجولة 24 من الإيجبشيان ليج وتألق المدافعين

تشييع جنازة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق من مسقط رأسه بالفيوم

تشييع جنازة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق من مسقط رأسه بالفيوم

الأهلي يرحب بتأجيل مباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري الأبطال

الأهلي يرحب بتأجيل مباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري الأبطال

الأمن العام يضبط 240 قطعة سلاح وينفذ 81 ألف حكم

الأمن العام يضبط 240 قطعة سلاح وينفذ 81 ألف حكم

60% من قراء اليوم السابع يتوقعون حل أزمة كهربا في الأهلى دون تجميده

60% من قراء اليوم السابع يتوقعون حل أزمة كهربا في الأهلى دون تجميده

وزير النقل يشهد اليوم احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة

وزير النقل يشهد اليوم احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة