رفع وإزالة إشغالات وتعديات فى حملة بمدينة ناصر ببنى سويف

بنى سويف فريق المحافظات

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة على يوسف بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، وفى حضور اللواء طه الدرباشى مساعد مدير الأمن، العقيد أحمد شلبى مأمور مركز شرطة ناصر، وماجد رمضان نائب رئيس المدينة، العقيد عمرو عبد العزيز رئيس قسم شرطة المرافق، والنقيب مصطفى أحمد وكيل شرطة المرافق، ومسؤولى الإشغالات والنظافة والبيئة والكهرباء والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

أسفرت الحملة التى تم تنفيذها اليوم عن إزالة ورفع ما يزيد على خمسمائة حالة إشغال مخالفة بشوارع المدينة،شملت: إعلانات ولافتات وتاندات وكراسى واستاندات وصبات وبروز وغيرها، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.