رفع درجة الاستعداد بكل القطاعات فى محافظة قنا لمواجهة السيول المحتملة

قنا - فريق المحافظات

صرح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بأنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية داخل المحافظة، تحسبا لسقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول بسبب عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى قد تتعرض لها البلاد اعتبارا من اليوم، وذلك وفقا لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تطهير كافة مخرات السيول بالمحافظة والبالغ عددها 12 مخر سيل، كما تم خفض منسوب المياه في الترع الرئيسية إلى الحد الأدنى كإجراء احترازى حتى يتم استيعاب مياه السيول المحتملة فى تلك الترع والاستفادة منها فى رى الأراضى.

وأشار محافظ قنا إلى أنه تم مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية وكذلك معدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفورى مع أى حدث طارئ بهدف الحد من الخسائر المحتملة عند سقوط السيول.

وأضاف الداودى أنه تم تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميا لتلقي أي بلاغات تفيد بحدوث سيول وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والتي تتصل بدورها بشكل مباشر مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية و رئاسة مجلس الوزراء.