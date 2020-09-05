اليوم السابع
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رسامة 17 راهبة جديدة لديرين بالأقصر

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:07 م
رسامة 17 راهبة جديدة لديرين بالأقصر البابا تواضروس الثانى
كتب مايكل فارس

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أقيمت اليوم السبت بدير الأمير تواضروس المشرقي (المحارب) بالأقصر صلوات رهبنة سبعة عشر من طالبات الرهبنة، وذلك لديري الأمير تواضروس المشرقي ورئيس الملائكة ميخائيل بقامولا غرب الأقصر. وصلى صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاها الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، كما تم ضمن الصلوات تغيير الشكل الرهباني لثمانية من الراهبات لدير الأمير تواضروس.

وفى أغسطس الماضى، صلى الأنبا كاراس أسقف ولاية بنسلفانيا الأمريكية وتوابعها، نائبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، صوات رهبنة، راهبتين جديدتين في دير القديس يوحنا الحبيب بأوهايو بأمريكا، كما قام بتغيير الشكل لبقية الراهبات الموجودات بالدير لتلقبن جميعهن باسم الدير.

وقد تم الاعتراف الكنسى بدير القديس يوحنا الحبيب بأوهايو في آخر جلسات المجمع المقدس في يونيو 2019.

واستكمالا لنشاط الكنيسة القبطية في الولايات المتحدة الأمريكية، اعتمد البابا تواضروس، خلال لقائه، الأب القس لوقا باسيليوس المشرف على أسقفية شباب أمريكا وكندا  (ACYB)، عقد شراء كاتدرائية العذراء الملكة ومركز (الأمير تادرس) للمؤتمرات، بنيوجيرسي، بعد عمل closing واستلام الكنسية والمركز التابع لها لتصبح كنيسة ومركز لأسقفية شباب أمريكا وكندا A.C.Y.B، والكنيسة الجديدة مكونة من طابقين وتسع لأكثر من 950 فردًا، وبها مسرح وقاعة طعام. بينما يتسع المركز لإقامة ومعيشة نحو 40 فردًا.

وقدم الأب المشرف على A.C.Y.B أثناء اللقاء عرضًا تقديميًّا لما تم في خدمة الشباب بأمريكا، فيما يتعلق بكافة قطاعات الشباب هناك، بمراحله ونوعياته المختلفة سواء الشباب المهاجر أو المولود في المهجر، مع توضيح واقع الشباب والتحديات المعاصرة المختلفة وطرق ووسائل خدمتهم.


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