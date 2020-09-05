رئيس مدينة البياضية يتابع تطوير السجل المدنى وتلقى طلبات التصالح

صرح اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية شمال محافظة الأقصر، أنه عقب تلقى شكاوى من المواطنين بضرورة توفير مظلة أمام مكتب سجل مدنى البياضية، أنه يتم حالياً العمل فى تطويره بتمويل من مصلحة الأحوال المدنية.
وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية، فى بيان صحفى، أن السجل المدنى فى مرحلة التشغيل التجريبي وجارى استكمال كافة المنشآت الخاصة به، لافتاً إلى أنه جارى التطوير طبقاً للخطة الموضوعة ومنها إنشاء مظلات أمام سجل مدنى البياضية وأرمنت على نفقة وزارة الداخلية، موضحاً أن العميد محمد رشدى مدير ادارة الأحوال المدنية بالأقصر، يقوم بمتابعة الإنشاءات فى مكاتب السجل المدنى متابعة شخصية للاانتهاء منها خلال الفترة القادمة.
وأهاب اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، بكافة المواطنين ضرورة تقصى الحقائق من مصادر موثوقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وفى نفس السياق، تفقد اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، سير أعمال خدمة المواطنين بالمدينة وتلقي طلبات التصالح وباقي الطلبات العامة بالمدينة داخل مقر المركز التكنولوجى بمدينة البياضية، وذلك برفقة كل من، عبد المحسن ربيع، وأحمد همام وجمال عبد العزيز قيادات المدينة.
وخلال جولته بمقر المركز التكنولوجى، تلقي رئيس مدينة البياضية بعض الاستفسارات الخاصة ببعض المواطنين، وتأكد من انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي، كما أكد أنه علي المواطنين المتقدمين بملفات التصالح بمجلس مدينة البياضية، بالتوجه إلي المركز التكنولوجي لدفع جدية التصالح وفيها 25% من إجمالي مقابل التصالح، والتقدم بشهادة تثبت تاريخ المخالفة من مهندس إستشاري قبل صدور القانون، وكافة المستندات اللازمة طبقاً للقانون، مع العلم بأن مدة انتهاء تقديم الطلبات هى 30 سبتمبر 2020، وعلماً بأن المركز التكنولوجي يعمل فترتين من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الثانية ظهراً، والفترة الثانية من الساعة السادسة مساء وحتي الساعة التاسعة مساء.
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