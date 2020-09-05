رئيس مدينة البياضية يتابع تطوير السجل المدنى وتلقى طلبات التصالح

الأقصر – أحمد مرعى

صرح اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية شمال محافظة الأقصر، أنه عقب تلقى شكاوى من المواطنين بضرورة توفير مظلة أمام مكتب سجل مدنى البياضية، أنه يتم حالياً العمل فى تطويره بتمويل من مصلحة الأحوال المدنية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية، فى بيان صحفى، أن السجل المدنى فى مرحلة التشغيل التجريبي وجارى استكمال كافة المنشآت الخاصة به، لافتاً إلى أنه جارى التطوير طبقاً للخطة الموضوعة ومنها إنشاء مظلات أمام سجل مدنى البياضية وأرمنت على نفقة وزارة الداخلية، موضحاً أن العميد محمد رشدى مدير ادارة الأحوال المدنية بالأقصر، يقوم بمتابعة الإنشاءات فى مكاتب السجل المدنى متابعة شخصية للاانتهاء منها خلال الفترة القادمة.

وأهاب اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، بكافة المواطنين ضرورة تقصى الحقائق من مصادر موثوقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وفى نفس السياق، تفقد اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، سير أعمال خدمة المواطنين بالمدينة وتلقي طلبات التصالح وباقي الطلبات العامة بالمدينة داخل مقر المركز التكنولوجى بمدينة البياضية، وذلك برفقة كل من، عبد المحسن ربيع، وأحمد همام وجمال عبد العزيز قيادات المدينة.

وخلال جولته بمقر المركز التكنولوجى، تلقي رئيس مدينة البياضية بعض الاستفسارات الخاصة ببعض المواطنين، وتأكد من انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي، كما أكد أنه علي المواطنين المتقدمين بملفات التصالح بمجلس مدينة البياضية، بالتوجه إلي المركز التكنولوجي لدفع جدية التصالح وفيها 25% من إجمالي مقابل التصالح، والتقدم بشهادة تثبت تاريخ المخالفة من مهندس إستشاري قبل صدور القانون، وكافة المستندات اللازمة طبقاً للقانون، مع العلم بأن مدة انتهاء تقديم الطلبات هى 30 سبتمبر 2020، وعلماً بأن المركز التكنولوجي يعمل فترتين من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الثانية ظهراً، والفترة الثانية من الساعة السادسة مساء وحتي الساعة التاسعة مساء.