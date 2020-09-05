اليوم السابع
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رئيس جامعة الإسكندرية يعلن صرف منحة وراتب شهرى للطالبة "سماح" الحاصلة على الـ98%

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:31 م
رئيس جامعة الإسكندرية يعلن صرف منحة وراتب شهرى للطالبة "سماح" الحاصلة على الـ98% عصام كردي، رئيس جامعة الإسكندرية
ماجد تمراز

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قال عصام كردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه سيتم تقديم منحة كاملة للطالبة سماح، لدراسة السياسة والاقتصاد، وسيتم التكفل بإقامتها، وصرف مبلغ مالي شهريا، حتى تتمكن من الصرف في باقي متطلبات الحياة، حتى لا تحتاج إلى العمل للإنفاق على متطلبات حياتها في فترة الصيف، مؤكدا، أن الجامعة متمسكة بالطالبة لأنها نموذج للاجتهاد والتفوق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc"، الذى يذاع على قناة dmc: "الجامعة بتتبنى الطلاب والطالبات المتفوقين، ويتم توفير دورات تأهيلية خلال فترة الدراسة، كل طالب في مجال تخصصه، حتى يتمكن من مواجهة سوق العمل، وإمكانية إيجاد فرصة عمل مناسبة له بعد التخرج من الجامعة، وسماح هتختار المنحة إما باللغة العربية والإنجليزية الاختيار الكامل لها".

ومن جانبها قالت الطالبة المتفوقة والحاصلة على مجموع 98% سماح خلال مداخلة بالبرنامج: "أنا بشكر الدكتور عصام رئيس جامعة الإسكندرية على مساعدته، والحمد لله ربنا استجاب لدعائنا أنا ووالدتي".


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